Una família encadena la seva filla al llit perquè no vegi la seva parella d'origen marroquí

@EP





Una família de Saragossa ha estat detinguda per segrestar a una jove de 18 anys i encadenar-la a un llit perquè no veiés al seu nuvi, marroquí. "Truca a la Policia, estic a casa de la meva àvia", van ser les paraules que la jove eva escriure en un missatge a la seva parella.





A les 19:15 hores de dimarts, els agents van acudir a aquesta llar i es van trobar a una noia jove, encadenada a un llit i amb un cadenat en els barrots, segons El Periódico . Van haver de fracturar la cadena per alliberar la noia, que no presentava ferides, però sí estava molt espantada.





Segons el mitjà citat, el nuvi va explicar que tot això ha passat perquè és "d'origen marríquí i musulmà practicant" i ella "és d'ètnia gitana". Encara que porten dos anys de relació, la seva família no ho accepta.





A més, el jove hauria declarat que tot estava planejat per la família. Els van convidar a dinar, però els van fer baixar al bar per fer temps. Llavors "es van presentar dos tiets acompanyats de les seves dones", el van empènyer i li van dir: "Em cago en els teus morts, et matarem a tu i als teus pares com no deixis a la noia". Després van agafar a la noia i se la van endur a l'habitatge de la seva àvia, on la van tenir segrestada i encadenada.





Pel que sembla, qui estava darrere de tot era el pare de la noia, que donada la seva avançada edat ha estat posat en llibertat.