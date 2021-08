Un Barça amb les idees clares viatja a Bilbao a la recerca de la segona victòria a la Lliga

@EP





El FC Barcelona viatja a Bilbao per enfrontar-se a l'Athletic aquest dissabte en el segon partit de la competició domèstica. En la primera trobada, davant la Reial Societat (4-2), es van sentir còmodes i van deixar bones sensacions. Una cosa a destacar sobretot perquè s'ha qüestionat molt si aquest Barça sense Messi seria igual de competitiu.





Koeman va assenyalar que ara, sense l'argentí, juguen més en equip. No tenen un jugador que destaqui tant sobre la resta, de manera que tots se senten igual d'importants a l'hora de dur al Barça fins a la victòria. I així ho van demostrar en el primer partit de Lliga, en què van disputar una primera mitja hora a un excel·lent nivell.





"Hem treballat molt el nostre joc sense pilota, sabem que amb pilota som un gran equip. Si pressionem hem de pressionar tots i en la primera mitja hora en aquest sentit ha estat el millor Barça en molt temps", va assenyalar el tècnic blaugrana a l'acabar la trobada.





En la roda de premsa prèvia a l'enfrontament amb l'Athletic Club de Bilbao, Koeman ha deixat clar que sap com han d'actuar davant d'ells: "Tenim molta experiència de jugar contra ells. Vam jugar quatre partits la temporada passada. Cal estar ben posicionalment. Evitar el joc físic, on ells tenen més virtuts. És un gran partit. No et deixen tranquil, vénen a pressionar i ens poden sorprendre com nosaltres a ells".





En aquesta línia, ha continuat: "Sempre és un camp complicat. L'Athletic ha millorat. Porta una pretemporada de sis setmanes amb el seu entrenador. Han pogut entrenar bé i molt. Es va notar l'altre dia. És un equip fort i sabem què ens trobarem".





LLISTA DE CONVOCATS DE KOEMAN





El tècnic blaugrana ha fet pública la llista de convocats per viatjar a Bilbao. Ho faran un total de 23 jugadors: Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Griezmann, Memphis, Braithwaite, Neto, R. Manaj, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, S. Roberto, F. de Jong, E . Royal, Eric, Iñaki Peña, Demir, Nico, Gavi, Balde i Arnau Tenas.





Piqué ha entrat a la llista tot i les notícies que han sortit aquests dies d'unes possibles molèsties musculars. Però Koeman ho ha aclarit: "M'ha sorprès l'alarma de Piqué d'aquest dijous. No són res les seves molèsties i està disponible sense problemes. Una altra cosa és Ter Stegen, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. S'ha recuperat bé però necessita entrenar més i veurem quan està per jugar ".





L'ATHLETIC, UN RIVAL COMPLICAT





L'Athletic Club de Bilbao, per la seva banda, no va poder passar de l'empat a zero davant l'Elx CF en el primer partit de la Lliga. Els de Bilbao van ser millors a l'inici, però els il·licitans van anar poc a poc guanyant terreny i van remeiar el que semblava que anava a acabar amb derrota per a ells.





Els homes de Marcelino van oferir una gran varietat de jugades a pilota aturada, una arma potent de cara a vèncer al FC Barcelona. De fet, s'espera que el club bilbaï juguin de forma semblant a com ho va fer en el primer partit de Lliga.





Hauran de mesurar-se al Barça, això sí, amb les baixes de Kodro, Petxarroman, Yuri, Nolaskoain i Córdoba. Yeray i Capa, per la seva banda, segueixen realitzant exercicis de recuperació i són dubte per al xoc. També ho és De Marcos, que va haver de retirar-se en la primera jornada per unes molèsties a la cuixa; cap dels tres va participar en la sessió d'entrenament prèvia al partit.





Al què sí recupera Marcelino per a aquesta jornada és a Raúl García, que va ser baixa davant l'Elx perquè havia de complir una sanció. A més, comptaran també amb el suport de l'afició, que tornarà a San Mamés per primera vegada aquesta temporada.