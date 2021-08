El 112 comença una vaga indefinida a Catalunya amb els serveis mínims del 85%

@EP





La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 85% per a la vaga indefinida convocada per CGT en el servei d'atenció al 112 a Catalunya, prestat per Ferrovial Serveis i que ha de començar a les 0:00 hores d'aquest divendres.





En una ordre signada aquest divendres pel conseller Roger Torrent i recollida per Europa Press, el Govern assegura que el 112 és un "servei que resulta necessari per donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada" a les peticions d'ajuda urgent, pel que, textualment, s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat.





Indica, a més, que aquests serveis mínims es podrien incrementar a petició fonamentada de la Conselleria d'Interior de la Generalitat "davant eventuals situacions d'emergència i urgència que es puguin produir".





CGT ha convocat la vaga als centres d'emergència 112 a Catalunya, ubicats a Reus (Tarragona) i Barcelona, per reclamar un conveni propi, diferenciat del conveni de 'centres d'atenció telefònica', i la internalització el servei.





Els treballadors del servei ja van ser cridats a la vaga el passat 23 de juny durant 24 hores, però la Generalitat va decretar uns serveis mínims del 100%.