Un conductor xoca amb un turisme, es fuga i el localitzen quadruplicant la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dijous 18 d'agost per un presumpte delicte contra la seguretat viària a un home de 45 anys i veí d'Igualada (Barcelona) per conduir gairebé quadruplicant la taxa d'alcohol màxima permesa per la província de Girona.





En un comunicat aquest dimarts, els Mossos han detallat que, en les proves d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat de 0,90 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mil·ligrams per litre.





El conductor havia xocat la nit del 18 d'agost amb un altre turisme a la carretera C-260, a Castelló d'Empúries (Girona), i es va fugar, però, després d'això, agents de la Policia Local de Roses (Girona ) el van localitzar a la ciutat.





El presumpte autor de l'accident es trobava il·lès, encara que -segons ha recalcat la policia catalana- amb clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques ".

Els Mossos van citar al conductor perquè es presenti a declarar sobre els fets al jutjat d'instrucció en funcions de Figueres (Girona) quan sigui requerit.