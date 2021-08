La capitana de l'equip paralímpic afganès, entre els evacuats en el segon vol espanyol que surt de Kabul

@EP





Un segon avió espanyol ha sortit aquest divendres de Kabul amb 110 evacuats afganesos. És el segon vol d'evacuació que surt de l'Afganistan direcció a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) fent parada a Dubai. Ahir dijous va aterrar a Espanya el primer, amb 53 persones.





El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha explicat que els evacuats del segon vol són afganesos que han col·laborat amb l'Estat o treballaven a l'ambaixada. Hi ha tres famílies completes i també "algunes persones significades", com la capitana de l'equip paralímpic afganès. En una entrevista a la Cadena SER aquest divendres al matí, Albares ha afirmat que la missió d'evacuació durarà "fins que vinguin tots i mentre sigui possible".





El ministre d'Exteriors ha remarcat que la situació a Kabul és "molt complexa" i no ha volgut donar xifres de quantes persones seran evacuades. També ha explicat que és "difícil" contactar amb tots els col·laboradors.





VISITA EUROPEA A TORREJÓN DE ARDOZ





Albares ha explicat que aquest dissabte visitaran la base de Torrejón els presidents de la Comissió Europea i del Consell Europeu, Ursula von der Leyen i Charles Michel. El ministre ha destacat que Madrid serveix de "centre logístic d'Europa", ja que també hi transiten afganesos que van col·laborar amb les institucions europees abans de ser acollits per altres països.





ACOLLIDA D'AFGANESOS





En una entrevista posterior a TVE, Albares ha explicat que Espanya acollirà a tots els col·laboradors espanyols que està repatriant i que, a més, també donarà protecció a una cinquantena dels col·laboradors amb les institucions europees que arriben a l'Estat per la funció que ha adoptat de "centre logístic".