Regne Unit aprova per primera vegada un fàrmac per tractar la covid

L'agència reguladora de medicaments britànica (MHRA, en anglès) ha anunciat aquest divendres l'aprovació del primer tractament per prevenir i combatre la covid-19 al Regne Unit. Es tracta del Ronapreve, un còctel d'anticossos desenvolupat per les firmes Regeneron i Roche, el qual han considerat que els assaigs clínics suggereixen que és efectiu per prevenir la infecció per coronavirus, tractar els símptomes i reduir les probabilitats d'ingrés hospitalari.





"El Regne Unit és considerat un líder mundial en identificar i utilitzar tractaments per a la covid-19 que salven vides", ha afirmat el ministre britànic de Sanitat, Sajid Javid, que ha assegurat que la medicina estarà a disposició del sistema públic "tan aviat com sigui possible ".





La decisió de la MHRA es produeix quan al Regne Unit han tornat a incrementar-se els contagis per covid-19 en els últims dies, després que Anglaterra retirés a finals de juliol totes les restriccions per minimitzar la transmissió, inclòs l'ús de mascaretes.





La farmacèutica AstraZeneca, per la seva banda, ha informat aquest divendres que el seu propi còctel d'anticossos ha demostrat reduir el risc de desenvolupar la covid-19 simptomàtica en un 77% en un estudi de fase III. El fàrmac "potencialment pot proveir protecció de llarga durada" contra el coronavirus sense ser una vacuna, han dit.