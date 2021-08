Es ven l'espectacular mansió d' "El Mago Pop" on es va rodar "Res és impossible"

@ HJapón





Sí que ho has llegit bé. La casa del Mago Pop està en venda i Catalunyapress l'ha trobat en exlusiva per ensenyar-te-la i, si t'interessa, que la puguis comprar. Es tracta de la mansió en què, segons fonts que s'han posat en contacte amb aquest diari, vivia Antonio Díaz, el Mago Pop. En aquesta mateixa casa situada al Masnou (Maresme) s'ha rodat el programa "Res és impossible" de TV3, que es va emetre l'estiu passat en ple prime time. Per la residència van passar cares tan conegudes com Martina Klein, Tomàs Molina o l'actor de Merlí, Francesc Orella.





Igualment, durant el documental que es va emetre a la cadena catalana anomenat "El Mago Pop: la il·lusió del Paral·lel" en què s'explicava la biografia de Díaz i tots els seus èxits, es va veure part de la casa. Així doncs, us podem assegurar que el mag català més conegut a nivell internacional ha viscut i passejat per les grans estades amb què compta la mansió.





Promo del programa "Res és impossible" de TV3 / @ CCMA





Tal com anuncia la immobiliària especialitzada en el sector del luxe a Barcelona, HJapón, la "impressionant vila" compta amb un total de 6.000 m², 1.430 m² es dediquen exclusivament a l'habitatge que compta amb tan sols una planta.





Segons HJapón, la casa disposa de vuit dormitoris -sis d'ells tipus suite-, vuit cambres de bany, saló-menjador amb llar de foc obert a l'exterior i una àmplia cuina equipada amb electrodomèstics d'alta gamma. "Els espais comuns disposen de sortida a l'exterior, que constitueix un espectacular jardí de disseny pràcticament pla amb una espectacular piscina privada i nombroses zones de barbacoa i chill-out, perfectes per gaudir del clima mediterrani i organitzar tot tipus d'esdeveniments a l'aire lliure", expliquen.





Des d'una de les zones de jardí es poden contemplar precioses vistes a la mar. El jardí també compta amb espai per aparcar diversos vehicles. Tota la finca gaudeix de gran privacitat, i està realitzada amb luxosos materials i acabats de la més alta qualitat. La vila també disposa d'una casa annexa per convidat s i un edifici d'ús polivalent, apunta la immobiliària.





El que no se sap és el preu de totes aquestes comoditats i luxes que, segur que no és apte per a totes les butxaques, encara que siguis un d'aquests "nous rics". Des de Catalunyapress us deixem amb algunes fotografies perquè puguis explorar aquesta casa de somni en què, amb tantes estades, segur que desapareixeràs per una estona.





@ HJapón





@ HJapón





@ HJapón





@ HJapón





Per a més informació pots consultar el web de la immobiliària: Casa en venda Mago Pop .