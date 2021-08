La llum baixa un 6% el seu preu durant la jornada de dissabte

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista caurà aquest dissabte un 5,97%, tallant així amb la sèrie de tres pujades consecutives i relaxant-fins als 110,14 euros per megawatt hora (MWh).





D'aquesta manera, el preu de la llum en el 'pool' elèctric s'allunya una mica dels rècords amb els quals ha coquetejat aquest divendres, amb un preu mitjà per al dia de 117,14 euros / MWh -el segon més alt de la sèrie històrica-.





Aquesta lleugera caiguda es deu al fet que els caps de setmana es registra sempre un abaratiment en els preus de l'electricitat, a causa de la menor demanda, ja que el preu serà especialment alt per a un dissabte, amb tan sols els 114,63 euros / MWh de la passada setmana per sobre per aquest dia de la setmana.





El 'pool' elèctric registrarà per aquest dissabte un mínim de 91,2 euros / MWh -entre les 17.00 i les 18.00 hores-, mentre que el màxim horari serà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 123 euros / MWh, segons dades de l'OMIE.





Així, malgrat aquesta caiguda per al dissabte, el preu es manté en nivells especialment alts. Pel que fa a un any, el nivell mitjà per demà multiplica per una mica més de tres els més de 32 euros / MWh que es va registrar el 2020 per aquestes dates.





LA LLUM CONTINUA BATENT RÈCORDS





Durant l'agost, el 'pool' ha polvoritzat tots els rècords vistos fins ara, apuntant, quan ja s'ha superat el seu equador, a un preu mitjà per al mes per sobre dels 100 euros / MWh. Els cinc primers dies de la passada setmana va marcar una xifra màxima per una, amb aquesta cota històrica, fins ara, de divendres 13 d'agost, d'un preu mitjà diari de 117,29 euros / MWh.





L'espiral alcista de la passada setmana va portar a centrar el debat polític en com abaratir el preu de l'electricitat. Aquest context de pujades al 'pool' elèctric està marcat per l'increment en els preus dels drets de CO2 i del gas, als quals s'ha unit l'increment de la demanda per l'onada de calor.





AGOST SERÀ EL MES AMB LA FACTURA MÉS CARA DE LA HISTÒRIA





De fet, la factura de la llum d'un usuari mitjà a l'agost serà "la més cara de la història", amb un encariment en el que va de mes del 43,7% respecte al mateix període de l'any passat, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.







Segons estimacions de l'associació de consumidors sobre l'evolució de la tarifa semirregulada (PVPC), els primers 15 dies d'agost reflecteixen una factura mensual per a l'usuari de 91,62 euros, amb aquesta pujada de gairebé el 44% respecte als 63,77 euros d'agost de l'any passat, tot i la baixada de l'IVA del 21% al 10% aprovada pel Govern per a les factures emeses des del 26 de juny fins a final d'any.





Fins a la data, els cinc rebuts més elevats han estat els 88,66 euros del primer trimestre del 2012 (amb l'IVA al 18%), els 87,81 euros de gener de 2017, els 85,34 de juliol de 2021, els 83,55 euros de setembre de 2018 i els 82,13 euros de maig de 2021 -en tots els casos amb l'IVA al 21% -, segons dades de l'associació.





Amb les tarifes aplicades de l'1 al 15 d'agost, l'usuari mitjà pagarà 27,85 euros més que l'agost de 2020, quan la factura es va situar en 63,77 euros. La baixada de l'IVA al 10% fins al desembre mentre el preu mitjà del megawatt hora estigui per sobre dels 45 euros amorteix la pujada en 9,16 euros. Si se seguís aplicant el 21%, el rebut hauria arribat als 100,78 euros.