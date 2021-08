@CP





Durant la nit de divendres s'han produït aglomeracions, sense distància de seguretat ni mascareta, i bombones als carrers de barri de Gràcia. Ja es van veure diverses aglomeracions durant dijous a platges i en les mateixes festes, així que divendres ha seguit pel mateix camí.





Després de més d'un any i mig entre restriccions i confinaments, les persones es llancen al carrer. Per això, els veïns de la zona han hagut de denunciar l'ambient que es vivia a les festes i han demanat a les autoritats que controlessin la situació. No obstant això, la decisió del TSJC ha permès que la gent estigui al carrer passada la 1 de la matinada, per tant, haurà de ser el mateix Tribunal el que dictamini de nou el toc de queda.





6.000 PERSONES DESALLOTJADES





De les 6.000 persones desallotjades, unes 3.500 estaven en les places de Gràcia, coincidint amb la festa major del barri, mentre que les altres s'han produït en espais habituals de concentració de persones, com les platges o el passeig del Born. Les persones han estat desallotjades per no complir amb les mesures de protecció i prevenció davant el Covid-19, com la distància de seguretat i l'ús de la màscara.





Com és lògic, les principals aglomeracions s'han produït en les zones més properes als concerts. En elles s'acumula la major part de la gent malgrat que aquestes places estaven vigilades i acordonades per la Guàrdia Urbana i personal de Seguretat. No obstant això, un cop acabats els concerts, cap a la 1.30 hores de la matinada, el cordó policial s'ha aixecat i tothom ha pogut accedir lliurement.





Barcelona segueix a l'espera que el TSJC torni a pronunciar-se sobre el toc de queda, però no serà fins dilluns. Amb l'última resolució, tan sols han quedat 19 municipis amb la restricció horària, mentre que des del Govern volen que això s'ampliï i per això han reformulat la petició. Amb això, es veurien afectats altres 62 municipis, entre els quals es troben les 4 capitals de província.