Alejandro Valverde serà operat de la clavícula després de patir un aparatós accident

Alejandro Valverde haurà de passar finalment pel quiròfan. El ciclista espanyol va patir una aparatosa caiguda quan tot just quedaven 50km fins a la meta. En aquest moment rodava amb el grup de cap i estava intentant buscar un nou atac quan se'n va anar a terra en una de les corbes.





Les carreteres d'Alacant estaven impecables. L'etapa passava sense cap contratemps, però un sot al mig de la penúltima pujada va acabar amb les opcions de Valverde. El ciclista no ho va poder esquivar, va perdre el control de la bicicleta i va acabar anant-se'n a terra. Les imatges van fer témer el pitjor, perquè en caure es va arrossegar per terra cap a la zona del barranc. Afortunadament es va quedar a pocs centímetres de caure per ell.





Això sí, Valverde haurà de passar per quiròfan. En un primer moment va dir que no anava a continuar, però després d'una primera exploració va decidir tornar a intentar-ho. Malgrat això, pocs km després es va veure obligat a abandonar.





Una exploració més a fons va acabar dictaminant que Alejandro Valverde patia una fractura de clavícula i que es veurà obligat a passar per quiròfan. Un cop molt dur per a ell i per a l'equip. Valverde era quart a la general pocs segons després de Roglic, actual líder, i s'ha vist obligat a retirar-se de la Vuelta.