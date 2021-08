El rei del Marroc tanca la crisi amb Espanya i espera una nova etapa basada en el "respecte mutu"

@EP





El rei del Marroc ha volgut manifestar la seva intenció d'inaugurar una "nova etapa inèdita" en les relacions amb Espanya. En ella, espera que les bases siguin la confiança, la transparència, el respecte mutu i l'honra dels compromisos adquirits.





A més, en el seu discurs ha indicat que està treballant amb el Govern d'Espanya després de la crisi que s'ha produït entre els dos països. La crisi ha suposat un problema per a la confiança de tots dos països.





Mohammed VI també ha volgut destacar que ell mateix està seguint de manera directa com està funcionant el diàleg i en quin punt està. Una de les coses on s'està posant més èmfasi no és únicament en solucionar el problema, sinó també que serveixi per establir uns nous fonaments.





La crisi entre Espanya i el Marroc es va desencadenar a partir de l'ingrés hospitalari del secretari general del Front Polisario, Brahim Gali. Per això, des de Rabat van obrir les portes amb Ceuta i van permetre que entressin més de 10.000 migrants a terres espanyoles.





Pedro Sánchez ja va indicar que el Marroc és un soci estratègic important, així que no va revelar cap de les gestions que s'estan duent a terme perquè la relació entre els dos països sigui el millor possible.