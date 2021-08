La ràtio de 125 positius per covid per cada 100.000 habitants suposa un risc molt alt per a tot Espanya

@EP





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha avisat, en una entrevista a Rac1, que la ràtio superior a 125 positius per cada 100.000 habitants suposa un risc molt alt en el conjunt de l'Estat espanyol. Fins i tot, sent més extremista, ha arribat a admetre que és possible que mai s'arribi a aconseguir la immunitat de grup.





Carmen Cabezas ha assegurat que havia demanat la pròrroga del toc de queda perquè ajudava a contenir millor la situació epidemiològica actual. Per això, considera important que es mantingui alguna setmana més, però ja serà el TSJC el que l'hagi d'aprovar dilluns que ve. Des de Salut el que fan és adaptar-se a les necessitats que hi ha i creuen que els municipis amb més de 20.000 persones és més fàcil contagiar-se.





En referir-se a les vacunes, Cabezas ha explicat que la variant delta ho ha posat tot una mica més difícil perquè la seva transmissió és més alta que les mutacions anteriors. Per això ha volgut fer una crida a la gent que no s'hagi vacunat, ja que hi ha dosis disponibles en molts punts de país.





Malgrat això, reconeix que la xifra de persones vacunades és bona. El 70% de la població ja compta amb almenys una dosi, mentre que el 62,7% té aplicada la pauta completa. El problema està en el fet que hi ha moltes persones que han ajornat la seva vacuna per anar-se'n de vacances i això ha provocat que el ritme de vacunació sigui una mica més lent que en mesos anteriors.





Un dels temes més importants és la immunitat de grup. Carmen Cabezas ha admès que no sap si la immunitat serà total, però sí que un nombre molt alt de la població comptarà amb les dosis de la vacuna necessària. La protecció en persones majors de 40 anys és molt alta, però assegura que s'ha d'aconseguir que les persones menors d'aquesta edat també es posin la vacuna per evitar la transmissió de virus.