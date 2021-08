El caos s'apodera de l'aeroport de Kabul a l'Afganistan

@EP





El caos s'ha apoderat de l'aeroport de Kabul en les últimes hores. EUA, Alemanya, Espanya, França ... Són molts els països que volen evacuar els seus ciutadans i ajudar a les persones afganeses sortir de país. Per això, la situació s'ha descontrolat. Els talibans han començat a disparar l'aire per poder controlar novament a tota la gent que hi ha a l'aeroport.





La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a RNE, ha descrit la situació com dramàtica. L'evacuació està sent complicada. Hi ha algunes persones que estan arribant des de diversos punts de país fins a Kabul, però reconeix que "una vegada arribaven a les proximitats de l'aeroport durant 48 hores ha estat impossible entrar, hi ha hagut allaus", ha dit Margarita Robles.





Durant el dijous i el divendres han arribat dos avions a Espanya procedents de Kabul amb una mica més de 160 passatgers a bord. Tot i els problemes, la ministra ha defensat que seguiran fent tot el possible i que no paressin fins que l'última persona pugui sortir de la zona de l'Afganistan.





A més, ha afegit que la zona fora de l'aeroport de Kabul està fora de control. "Fora de l'aeroport no hi ha cap control de la situació, l'única cosa que tenen els nord-americans és el control de l'aeroport. Hi va haver un moment en què l'aeroport va col·lapsar perquè tot el personal afganès se'n va anar", ha reconegut la ministra.





Robles ha assegurat que la relació que manté amb els Estats Units és bona, però que els mateixos nord-americans han d'evacuar 50.000 persones, Alemanya a 10.000 ... Així que la pressió que es viu és molt gran. No obstant això, tot i que tenien intenció d'abandonar l'aeroport el 31 d'agost, des dels Estats Units s'ha garantit que no se n'aniran fins que l'última persona hagi abandonat el mateix aeroport.