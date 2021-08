@CP







Pere Aragonès, president de la Generalitat, ha demanat la gestió de l'aeroport de Barcelona per a Catalunya. El president ha assegurat que no té cap sentit que es faci una ampliació de l'aeroport amb tots els problemes (sacrificis, debats i esforços) que això comporta perquè després la gestió la portin des de Madrid. Si es realitza la inversió, Aragonès creu que s'ha de controlar des de Catalunya.





Les paraules d'Aragonès no van dirigides a deixar de banda al Govern Espanyol, sinó que també ha comentat que poden tenir la seva participació com una administració més. Malgrat això, ha insistit que les competències han de passar a ser propietat de les institucions catalanes.





ELS PRESSUPOSTOS AMB LA CUP





En l'entrevista, Aragonès també ha tingut temps per parlar sobre com aniran els pressupostos i qui creu que seran els seus suports. En aquest cas, té clar que la CUP és el millor, mentre que considera que el PSC no entrarà mentre la CUP formi part del suport per als pressupostos.





Això sí, la CUP ja ha marcat les seves pròpies línies i ha mostrat les seves cartes per tornar a pactar amb Aragonès. Algunes de les coses que demana la CUP no estaven incloses en els primers acords quan van donar suport a la investidura d'Aragonès, així que el president de la Generalitat s'ha dedicat a explicar que ells compleixen amb els acords que estaven marcats.