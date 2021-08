Una lesió al peu deixa fora de les pistes a Rafa Nadal fins a 2022

@EP





Rafa Nadal ha anunciat a través de les seves xarxes socials que no competirà més durant la temporada 2021. El tenista pateix una lesió a la zona del peu que li impedeix desenvolupar amb normalitat l'esport.





El mateix tenista s'ha encarregat de publicar a Instagram un missatge als seus seguidors assegurant que no tornarà, com a mínim, fins a 2021. La síndrome de Müller-Weiss és una lesió degenerativa que porta patint Rafa Nadal durant tota la seva carrera, però que en 2021 l'ha portat a un límit que l'ha obligat a parar.





Al vídeo Rafa Nadal ha explicat que és el moment exacte per aturar i poder buscar algun tractament diferent per intentar tornar a les pistes com més aviat millor. El que sí que ha dit és que aquest retorn no serà abans de 2022, així que Nadal es perdrà el US Open i el torneig de mestres, a més de Wimbledon o les olimpíades a les quals ja ha hagut de renunciar.