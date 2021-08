Joe Biden assegura que utilitzarà tots els recursos disponibles per poder evacuar les persones de l'Afganistan

@CP





Joe Biden ha tornat a aparèixer en una roda de premsa per explicar com està la situació actualment en l'evacuació dels ciutadans de l'Afganistan. El president dels Estats Units està en el focus de les crítiques per com ha gestionat la retirada de les persones de país afganès i a causa de la situació actual ha hagut de tornar a donar explicacions.





En la compareixença el president dels Estats Units ha garantit la seguretat de l'aeroport en enviar 6.000 soldats i ha qualificat aquesta operació com una de les més grans i complicades de la història. Des de dissabte passat els Estats Units ha pogut evacuar 13.000 persones i ha afirmat que tornarà a casa fins a l'última persona nord-americana que vulgui abandonar l'Afganistan.





"No puc prometre quin serà el resultat final, ni que es farà sense risc de patir pèrdues. Qualsevol atac al pla d'evacuació tindrà una resposta clara i immediata", va exposar el president dels Estats Units. A més, el mateix Biden es va referir a la possibilitat de tenir controlat més territori als afores de l'aeroport, però va explicar que era massa perillós i que podria tenir conseqüències que no esperen.





Segons Reuters, des de la Casa Blanca tenen previst anunciar que els vols començaran a arribar a alguns països d'Europa com Albània, Kosovo o Macedònia del Nord. A més, la saturació que hi ha a l'aeroport explica per què el ritme d'avions que estan començant a enlairar-se des de Kabul és més lent.