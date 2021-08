@sosmarmenorofi





L'Ajuntament de Cartagena, a través de Protecció Civil, ha tornat a hissar la bandera vermella de prohibit el bany a les platges compreses entre Cala del Pi i Platja Profunda perquè les brigades municipals i de la Comunitat Autònoma retirin els peixos morts que arriben a la riba.





Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquest dissabte s'ha detectat de nou una "gran quantitat" d'exemplars morts, ja de més gran que en altres dies --de fins a 20 centímetres-, així com espècies que fins ara no havien aparegut, com llagostins o Magres.





Les brigades, que estan repartides per totes les platges, han intensificat les seves tasques de retirada de peixos per evitar que s'incrementin les males olors, i treballaran en horari de matí i tarda durant tot el cap de setmana.