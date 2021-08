Els treballadors del 112 no aixecaran la vaga fins que la Generalitat es comprometi a negociar un conveni propi

@ 112





Els treballadors del 112 han donat el tret de sortida a la vaga indefinida. Aquesta s'allargarà fins que el Departament d'Interior es mostri compromesa a negociar un conveni propi, tal com reconeixen en un comunicat de premsa.





La vaga compta amb uns serveis mínims del 85% i tindrà una afectació directa en el treball i en l'atenció. Segons els càlculs realitzats serà aproximadament un 20% les trucades a emergències que no seran ateses durant una jornada de treball normal. A més, a aquest 20% cal sumar les que es solen perdre de manera normal per la falta de personal, expliquen en el comunicat.





Des del 112 recorden que el problema no és d'ara, sinó que fa molts anys que les Emergències de Catalunya ha i estan reconegudes per diversos partits parlamentaris. La idea és posar fi a la vaga com més aviat millor, però això passa per la creació d'un conveni col·lectiu propi que s'ajusti a les necessitats dels treballadors.





DEMANEN DISCULPES ALS CIUTADANS





Des del mateix comunicat, el comitè de vaga ha volgut demanar disculpes als ciutadans per la situació que hi ha actualment en el servei. A més, han remarcat que un conveni propi serà positiu tant per als treballadors com per a la ciutadania, ja que són els que acaben rebent el servei.





Per acabar han volgut dirigir-se directament a la Generalitat de Catalunya i demanar que el conflicte laboral es pugui resoldre de la manera més ràpida possible.