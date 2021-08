@EP





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha estat contundent amb la situació que es viu a l'Afganistan. La Unió Europea no reconeix políticament als talibans i no es manté cap conversa política amb ells.





De fet, Von Der Leyen ha assegurat que l'únic contacte que existeix és operatiu per fer que l'evacuació de les persones de l'Afganistan sigui el més ràpid i fàcil possible. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea ha volgut tenir unes paraules d'agraïment a Espanya per oferir-se com a centre logístic.





Des de la base de Torrejón de Ardoz, Von Der Leyen ha agraït a Pedro Sánchez seva iniciativa. "Es pot sentir avui i aquí que en un moment de necessitat, Espanya ha mostrat la seva humanitat i el seu gran sentit de la solidaritat", ha remarcat la presidenta de la Comissió Europea.





Durant els últims dies, la base militar ha rebut més de 200 persones des de l'Afganistan i altres zones d'Europa que, posteriorment, seran redistribuïdes per països europeus. A més, durant la tarda de dissabte està previst que aterrin altres dos nous avions amb més persones evacuades.