Les Festes de Gràcia arriben a la seva fi amb 260 activitats realitzades

La festa major de barri de Gràcia de Barcelona acaba aquest dissabte després d'una edició en format reduït que ha acollit 260 activitats, amb protocols per garantir la seguretat davant contagis de Covid-19.







En un comunicat aquest dissabte, l'Ajuntament i la Fundació Festa Major han destacat que, en general, els participants han estat "molt conscients" i han respectat les mesures sanitàries durant el desenvolupament de les activitats --un 35% eren infantils--.





Un 72% dels assistents hi havia reservat seient, i el 28% restant va donar les seves dades abans d'accedir als espais on se celebraven les activitats per assegurar la traçabilitat de possibles contagis.





Alguns actes van poder seguir per streaming i en total s'han aconseguit les 21.527 visualitzacions; el més seguit va ser el pregó de la festa, a càrrec del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, segons les dades provisionals.





Després d'una edició "simbòlica" el 2020 --ha destacat l'Ajuntament- aquest any han tornat les visites als 21 carrers decorats, que no obstant això aquest any no han pogut competir en concurs.





La decoració ha estat aèria, "per evitar aglomeracions i per facilitar el pas de les persones", i diversos informadors han regulat els accessos als carrers i el flux de visitants.





En canvi, sí que s'ha desenvolupat el concurs de balcons i finestres, i portals i comerços decorats: el primer premi ha recaigut al balcó del carrer Verdi 103, principal primer, i al portal del número 3 del carrer Tres senyors.





HOMENATGES i inclusivitat



El barri també ha homenatjat amb un acte i un espai de memòria a l'activista, divulgador i fundador de Centre Artesà Tradicionàrius, Jordi Fàbregas, mort al gener, i que al llarg de la seva vida va estar molt lligat a les festes de Gràcia.





Per millorar la inclusivitat de la celebració, s'han organitzat activitats específicament destinades a persones amb discapacitat i s'ha introduït un sistema d'autodescripció mitjançant l'aplicació Wheris per a persones cegues, entre altres iniciatives.





El punt d'informació i assessorament contra violència masclista i LGTBIfòbica ha dut a terme 1.500 accions informatives i de sensibilització fins aquest dissabte, i els serveis de neteja han recollit 46 tones de residus fins a la mateixa data.