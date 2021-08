Descobreix la nova multa de 100 € que prepara la DGT per a després de l'estiu

@EP





La normativa i les multes estan a punt de patir una revolució. La Direcció General de Trànsit està a un pas de poder establir unes noves normes que seran efectives en els últims mesos de l'any. Algunes d'elles es coneixen des de fa mesos, però d'altres encara es mantenen sota secret. En principi, seran 6 noves normes, però la de "perjudicis a l'entorn" ha de ser la més complicada de totes.





Segons es recollirà en la nova normal "el conductor està obligat a no comportar-se de manera que no entorpeixi indegudament la circulació, ni causi perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o danys als béns o al medi ambient". Això afectarà a totes les persones que estan aparcades i mantenen el motor en marxa encara que el conductor estigui dins el vehicle.





Per poder evitar la multa, el conductor haurà d'apagar el motor una vegada estacioni. Això sí, per intentar que el motor no pateixi un problema de tant encendre i apagar, el marge per haver d'apagar el vehicle serà de dos minuts.





Les persones que estaran exemptes de fer això són les que tinguin un vehicle amb la classificació ambiental, els d'oci-sanitari i els utilitzats per poder transportar persones. La multa per a les persones que no estiguin dins d'aquests grups i el mantinguin encesa serà de 100 €.





Aquesta és només una de les noves normes que vol aplicar la DGT, però que encara s'han d'aprovar per poder-tirar endavant.





Si es veu algú amb el mòbil a la mà, estigui aturat o no, serà sancionat. Una altra novetat és que per aquesta multa, a més, es perdran 6 punts del carnet de conduir. En un altre sentit, també serà sancionable portar un detector de radars, fins i tot si no s'està utilitzant. Finalment, una altra de les coses que es volen canviar és superar en 20 km / h el límit de velocitat màxima per avançar, ja que això suposa un excés de velocitat.