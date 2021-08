El preu del lloguer es dispara fins als 900 € mensuals de mitjana entre els joves

@EP





El preu del lloguer segueix sent molt alt a Barcelona i un dels col·lectius que pateixen aquests problemes són els joves. De mitjana paguen prop de 900 euros i una de cada tres persones necessiten una ajuda econòmica que arriba per part de persones properes a elles. Aquestes són les dades que l'Enquesta a la Joventut 2020 ha tret a la llum.





En l'estudi realitzat han participat en total 1.407 joves d'entre 15 i 34 anys i, segons assenyalen des de l'estudi, les entrevistes s'han donat de manera presencial. De mitjana, els més joves, fins als 25 anys, paguen 893,80 euros, els que estan entre 25 i 29 anys paguen 909,20 € i els que estan entre 30 i 34 anys assumeixen una quantitat de 886,50 €. Unes xifres que posen de manifest el preu tan elevat que tenen els habitatges a Barcelona.





De l'estudi també s'han desprès altres dades que són alarmants. El 32,4% dels joves que es van a viure sols reben algun tipus d'ajuda econòmica externa, cosa que els ajuda a poder pagar el preu del lloguer o les despeses que tingui en el seu nou habitatge. De fet, segons l'informe, els ingressos mensuals que reben les persones menors de 34 anys és de tot just 888 euros de mitjana.





Per aquests motius, molts dels joves recorren a les ajudes de l'Ajuntament per poder emancipar. Representen el 31% el total, el doble del que hi havia a la mateixa Enquesta de Joventut de 2015.





BRETXA entre homes i dones





Pel que fa al lloguer, també hi ha diferències entre homes i dones. De les persones consultades per fer l'estudi, les dones han de pagar uns 900 euros de mitjana, mentre que els homes paguen uns 886,5 euros. Unes dades que posen de manifest que segueix existint aquesta bretxa. A més, el 70% de les dones joves de Barcelona han patit algun tipus d'assetjament o agressió sexual, segons l'informe.





Tot i els preus tan alts que existeixen, la gran majoria dels joves que viuen a Barcelona ho fan de lloguer. Quatre de cada cinc. El 73,6% de les persones de l'enquesta estan vivint en una casa o apartament que no són seus. A més, a això se li suma que la segona opció més escollida entre els joves és la de llogar una única habitació per poder viure.





LES PERSONES QUE VIUEN DE LLOGUER AUGMENTEN





L'enquesta també ha posat de manifesta que els joves de Barcelona que viuen de lloguer han augmentat considerablement durant els últims cinc anys. En 2015 un 75,4% dels joves vivien en una propietat que no era seva, mentre que ara és el 83,4% els que viuen de lloguer.





La nota de satisfacció amb la vida dels joves és d'un 7,7. Els aspectes que més valoren positivament són els amics i la família, mentre que la situació econòmica actual i el món laboral són els aspectes que consideren més complicats.