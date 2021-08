L'OTAN assumeix que l'evacuació de l'Afganistan és més lenta per la quantitat de països implicats

@EP





L'OTAN ha xifrat en 20.000 les persones que ja han pogut evacuar l'Afganistan durant els últims dies a través de l'aeroport de Kabul. No obstant això, la situació segueix sent tràgica tant a l'aeroport com a la ciutat i no sembla estar a prop de la fi. Aquest punt és l'únic pel qual es pot sortir així que tothom està arribant a la capital.





Des de la Unió Europea han posat èmfasi en el difícil que està resultant treure a persones afganeses de la ciutat. Els talibans van avisar que deixarien marxar a qui volgués, però ara ja estan utilitzant la força perquè no arribin a l'aeroport, segons The New Tork Times.





La situació cada vegada és més insostenible, però des dels diferents governs avisen que la lentitud a l'hora de poder treure a les persones de país afganès és completament normal. Els Estats Units han d'evacuar més de 50.000 persones i Alemanya a unes 10.000, entre molts altres països. Això, unit a què tan sols es pot utilitzar l'aeroport de Kabul, està generant un retard en l'evacuació.





Des de l'OTAN ja han avisat que són conscients de la situació que existeix actualment. De fet, Jeas Stoltenberg ha admès que això suposa un gran desafiament, ja que han d'actuar i evacuar totes aquelles persones que vulguin deixar l'Afganistan i arriben a l'Aeroport.





Ara la preocupació està centrada a saber quan abandonaràn els Estats Units l'aeroport de Kabul. De moment, és l'única zona que tenen controlat i, per tant, és fonamental que estiguin el major temps possible per poder evacuar tot el món. Per això, des dels Estats Units s'ha marcat el dia 31 d'agost com la data límit perquè tothom es retiri de l'aeroport i el país quedi totalment controlat pels talibans.





El que sí que està clar és que qualsevol persona que no hagi pogut abandonar el país, abans que els Estats Units deixi de fer les seves operacions, estarà sota el control dels talibans. Entre diversos països ja s'està estudiant la possibilitat que el calendari s'estiri i de, aquesta manera, es pugui evacuar un major nombre de persones.