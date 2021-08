Els fills dels pares fumadors tenen més risc de patir artritis reumatoide

@EP





Els investigadors del Brigham and Women 's Hospital, als Estats Units, han detectat una possible relació directa entre l'exposició a fum de tabac dels pares durant la infància dels nens amb un major risc de patir artritis reumatoide.





L'estudi va comptar amb 90.923 persones per intentar esbrinar la relació que té l'exposició passiva al tabac amb la malaltia. Per poder fer un bon estudi, aquesta exposició es va dividir en tres fases diferents. La primera és el tabaquisme matern durant l'embaràs, després el tabaquisme en la infància i, finalment, els anys que es viuen amb les persones fumadores. Amb tot això, els investigadors van aconseguir descobrir que, efectivament, tenia relació directa i augmentava el risc de patir aquesta artritis en un 75%.





Segons l'estudi, s'inflama la mucosa pulmonar causada pel tabaquisme pulmonar, el que acaba generant la patogènesi de l'artritis. No obstant això, la gran majoria de les persones que pateixen aquesta malaltia no són fumadors, així que els investigadors van decidir que era necessari saber d'on venia el problema.





¿Què és la ARTITRIS REUMATOIDE?





Els investigadors la defineixen com una malaltia inflamatòria que està caracteritzada per l'artritis en múltiples articulacions i que està associada a la morbiditat i mortalitat. Un cop es detecta, els pacients presenten inflamació pulmonar i, en aquest cas, el fum de tabac podria ser un dels principals culpables.





De fet, des de l'estudi s'apunta que el tabaquisme personal és el factor de risc ambiental que està associat a l'artritis. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van utilitzar els registres mèdics de les participants per poder confirmar les teories.





Els resultats van ser clars. El risc de patir artritis reumatoide és un 75% més gran si les persones han experimentat una exposició passiva durant la seva infància al tabac dels seus pares. I, com és lògic, les persones que van acabar sent fumadores van tenir encara un major risc que les que no.





L'estudi no està absolutament complet pel fet que la mostra es va agafar únicament de dones, així que els homes no van formar part de la mostra. L'equip que ha desenvolupat l'estudi té la intenció de continuar amb la investigació per saber de manera completa l'efecte que genera el fum de tabac i si té relació amb l'artritis.





Finalment, els experts adverteixen que aquesta relació entre el fum de tabac i l'artritis pot anar més enllà de la reumatologia.