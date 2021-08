Un menor de 15 anys està ingressat a l'UCI després de patir un accident durant un bateig de busseig a Tarragona

@EP





Un menor de 15 anys i nacionalitat portuguesa ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona després de tenir un accident durant un bateig de busseig a Vila-Seca (Tarragona) aquest dissabte.







Els fets han passat a la platja de la Pineda de Vila-Seca cap a les 12.00 hores i el noi està estable, han explicat fonts de la Guàrdia Civil a Europa Press.





La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident, com es fa per protocol en aquests casos, segons han precisat les mateixes fonts.