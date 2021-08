Sánchez i Biden acorden acollir temporalment col·laboradors afganesos dels Estats Units en les bases de Rota i Morón

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha mantingut aquest dissabte una conversa telefònica amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, en la qual han acordat l'ús de les bases militars de Morón i Rota per acollir temporalment a afganesos col·laboradors dels Estats Units en trànsit cap a altres països.





En la seva conversa telefònica, que ha durat prop de 25 minuts, els dos líders han compartit la seva preocupació per l'actual situació que viu el país asiàtic i han coincidit en "la necessitat que la comunitat internacional actuï de manera coordinada i solidària, especialment per facilitar les operacions d'evacuació i repatriació", tal com ha expressat Presidència de Govern.





De la mateixa manera, Sánchez ha traslladat a Biden que Espanya continua treballant "estretament" amb els seus aliats internacionals en les tasques d'evacuació dels afganesos més "vulnerables", i li ha posat al corrent del mecanisme que Espanya ha posat en marxa per actuar com aeroport de connexió del Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea.





Mitjançant aquest mecanisme aniran arribant a Espanya els ciutadans de l'Afganistan que hi ha col·laborat amb la Unió Europea i un altre personal que hagi estat al servei de les institucions europees.





"Sánchez i Biden han reafirmat la seva voluntat de seguir cooperant de manera estreta a fi de continuar facilitant les operacions d'evacuació de l'Afganistan", ha expressat Presidència d'Espanya en aquest comunicat.





Així, el Govern d'Espanya ha pres com a "prova de l'excel·lent col·laboració" entre les dues nacions el fet que aquest dissabte hagi aterrat a la base aèria de Torrejón un avió espanyol en què volaven 64 evacuats afganesos col·laboradors dels Estats Units.





Per la seva banda, Sánchez ha publicat un missatge a les seves xarxes socials en el que ha qualificat de "fructífera" la conversa telefònica que ha mantingut amb Biden, en la qual han pogut abordar diversos temes d'"interès comú".





Aquesta seria la segona presa de contacte que manté Sánchez amb el seu homòleg americà després de la breu xerrada que es va produir durant la reunió de caps d'Estat i de Govern de l'OTAN.