Memphis Depay rescata un punt per al FC Barcelona en la seva visita a l'Athletic de Bilbao

Els partits a La Catedral sempre solen ser complicats. L'Athletic imposa un ritme molt alt de joc, una pressió molt avançada i una concentració altíssima. I, amb això, van sorprendre al Barcelona de Ronald Koeman durant 70 minuts. Els 70 minuts que li va durar la gasolina als de Marcelino.





A la primera meitat el Barcelona no sabia per on li arribaven els atacs de l'Athletic de Bilbao. Iñaki Williams va superar a Eric García a totes les accions del partit i els blaugrana no trobaven solucions. La sortida de pilota estava ofegada, els robatoris del Bilbao se succeïen sense parar i el nerviosisme de Net cada vegada que tenia la pilota no ajudava a generar superioritats.





No obstant això, el marcador no es va moure. I no va ser per falta d'ocasions. Williams va tenir un parell d'elles bastant clares, un centre que es va passejar per la frontal de l'àrea petita, una rematada que Berenguer no aconsegueix connectar o una maniobra exquisida de Sancet que va acabar estavellant la pilota al pal. I amb el desbordament blaugrana, va arribar la lesió de Piqué. Una altra mala notícia que se sumava a l'equip de Ronald Koeman.





La part positiva és que el partit seguia amb empat. Ja en la segona part la tònica va ser la mateixa durant els primers 25 minuts. I, aquí sí, el Bilbao va aconseguir trobar el seu anhelat gol. En un córner, Íñigo Martínez va superar a Eric García i amb una gran rematada de cap va superar a Net per posar en avantatge als lleons.





Però com millor estava l'Athletic de Bilbao, el físic va decidir que no donava per a més. Això i que De Jong i Depay es van apoderar del partit. De fet, va ser Depay el que va generar tot el perill blaugrana. En una passada a l'espai de Sergi Roberto, el davanter va fer un gran control i va afusellar el porter de l'Athletic amb una volea espectacular per posar l'1 a 1 definitiu al marcador.





Amb aquest resultat, el Barcelona suma la seva primera ensopegada a la temporada 21/22 de la Lliga Santander. Després de la gran victòria davant la Reial Societat, els de Koeman no van ser capaços de vèncer a La Catedral i es queden amb 4 punts.