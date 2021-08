Així han estat les vacances dels polítics espanyols

@EP





Durant l'estiu, la política sol quedar en un segon pla. Després de molts mesos de bregues i desacords, els representants polítics espanyols se'n van de vacances per intentar desconnectar el seu dia a dia i recuperar forces de cara a un nou curs.





SANTIAGO ABASCAL





El líder de VOX s'emporta el premi a millor foto. Abascal va posar i la seva dona, la influencer Lidia Bedman, va aconseguir treure-li una de les millors fotos de l'estiu al sector de la política. Barret de palla, camisa blanca i un puro a la mà. Una actitud tranquil·la i diferent del líder de Vox a la zona de Castellar de la Frontera a Cadis.





Durant les seves vacances, la parella ha estat per la costa gaditana i oblidar-se de tot els que l'envolta en el seu dia a dia. I, a l'ésser Lídia una influencer, ha permès que tots els seus seguidors estiguin a la diana de les seves vacances i d'on eren.





PABLO CASADO





El líder del PP també s'ha pres el seu merescut descans i, com Abascal, ho ha fet amb turisme nacional i també en família. Una de les destinacions ha estat Mallorca, però no ha estat l'únic. La família ha estat en el municipi on va néixer el seu pare, en Matadeón dels Oteros, en León.





Abans d'acabar el seu període de vacances de 2021, Pablo Casado i la seva família encara han tingut temps per visitar Burgos i Palència.





INÉS ARRIMADAS





La líder de ciutadans ha tornat a la seva terra. Jerez de la Frontera sempre està entre els seus plans quan la seva atapeïda agenda política li ho permet. De fet, Arrimadas té molt d'afecte per la zona d'Andalusia així que gaudeix molt dels passejos per terres andaluses.