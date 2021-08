@EP





L'aeroport de Kabul segueix estant descontrolat. Els països estan intentant desallotjar el més ràpid possible a les persones que volen sortir de l'Afganistan, però la situació és tan complicat que els problemes s'acumulen. Durant les últimes hores han mort 7 persones en les aglomeracions mentre intentaven arribar a l'aeroport.





"Les condicions sobre el terreny continuen sent extremadament difícils, però estem fent tot el possible per gestionar la situació de la forma més segura possible", ha afegit el Ministeri de Defensa Britànic en un comunicat recollit per Sky News.







Des dels Estats Units ja van avisar que les persones no es desplacessin fins a l'aeroport davant de possibles amenaces de seguretat. No obstant això, milers de persones han intentat accedir i arribar fins a la capital per poder sortir de país. Des de Sky News ja han confirmat que moltes persones ja han rebut atenció mèdica a les rodalies de l'aeroport.





Durant els últims dies s'estan complicant les tasques d'evacuació. Dilluns passat van morir 5 persones i dimecres van resultar ferides 17. A més, de les imatges de persones caient des de l'altura dels avions a terra per intentar sortir de l'Afganistan com més aviat millor.