La falta de gol condemna a l'Espanyol davant el Vila-real

@ep





L'Espanyol va tornar a pagar cara la seva falta de gol. El conjunt dirigit per Vicente Moreno va tenir moltes oportunitats, però ni RDT, ni Embarba, ni Wu Lei aconseguir superar a Gero Rulli. Amb això, el Vila-real va tenir també algunes opcions, però la realitat és que l'Espanyol va merèixer més que aquest únic punt.





Una primera part amb ritme. Per ser les primeres jornades, el ritme que estan imposant els equips és molt alt. Partit amb ocasions, d'anada i tornada i sense respir. I, durant tot el partit, una mica superior l'Espanyol que està demostrant les grans virtuts que el van portar a pujar des de segona divisió.



El conjunt perico segueix mostrant-se molt sòlid en defensa. Tot just li generen ocasions, està ben col·locat i, fins i tot, han aconseguit que jugadors com De Tomàs o Embarba estiguin plenament involucrats en tasques defensives.







Però els problemes segueixen estant en la parcel·la ofensiva. Dues jornades de lliga i 0 gols marcats per l'Espanyol. Una cosa que preocupava durant la pretemporada i que s'està fent evident en aquests dos primers partits. I no és per falta d'oportunitats, sinó per falta de punteria. De Tomàs, Embarba, Wu Lei, Puado ... Jugadors amb molta qualitat a què se'ls està resistint el gol.





I una cosa semblant li va passar al Vila-real. L'equip d'Emery, lluny de la seva millor versió, va veure com l'Espanyol li guanyava la partida en tots els aspectes del joc. I fins i tot va estar a punt de perdre el partit en l'última acció. Un xut d'Embarba va rebotar al travesser i la pilota va tocar en Wu Lei i va acabar dins de la porteria, però la realitat és que el jugador xinès va posar les mans i l'àrbitre va anul·lar el gol.





L'Espanyol segueix sumant. És el segon punt en dues jornades i amb bones sensacions en els dos partits. Això sí, l'equip de Vicente Moreno haurà de treballar en la parcel·la ofensiva si vol que no se li compliquin els partits.