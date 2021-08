El preu de la llum torna a baixar durant la jornada de diumenge

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista caurà aquest diumenge un 8,74%, de manera que descendeix per segona jornada consecutiva, tot i que es mantindrà per sobre dels 100 euros per megawatt hora (MWH). En concret, el preu per avui serà de 100,51 euros / MWh.





D'aquesta manera, el preu de la llum en el 'pool' elèctric torna a allunyar-se una mica dels rècords amb què va coquetejar divendres passat, amb un preu mitjà per a aquest dia de 117,14 euros / MWh, el segon més alt de la sèrie històrica.





Les caigudes del preu que es va registrar ahir i avui es deuen al fet que els caps de setmana sempre es registra un abaratiment causa de la menor demanda.





El 'pool' elèctric registrarà per aquest diumenge un mínim de 88,14 euros / MWh -entre les 18.00 i les 19.00 hores-, mentre que el màxim horari serà entre les 00.00 i les 01.00 hores, amb 110,41 euros / MWh, segons dades d'OMIE recollides per Europa Press.





Així, malgrat aquesta caiguda, el preu es manté en nivells especialment alts. Pel que fa a fa un any, el nivell mitjà per demà multiplica per una mica més de tres els més de 32 euros / MWh que es va registrar el 2020 per aquestes dates.