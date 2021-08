Més de 5 milions de catalans ja tenen la pauta de vacunació completa contra la covid-19

@EP





Els números que transmet sanitat de vacunació són esperançadors. 5 milions de catalans ja compten amb la pauta de vacunació completa, el que representa que el 63,5% de la població ja està vacunada.





Durant les últimes hores, sanitat ha confirmat que són gairebé 30.000 persones les que han estat immunitzades. Malgrat aquestes dades, cal tenir en compte que la necessitat d'una tercera dosi de la vacuna segueix en l'aire, així que des de les altes esferes segueixen insistint en la necessitat de tenir la preocupació més gran possible.





Com en els últims recomptes, els majors de 40 anys són la part de la població que està més immunitzada contra la covid-19. En canvi, a la població inferior als 40 anys li està costant més vacunar-se i, per això, han fet una crida i han obert de manera massiva els centres de vacunació perquè tothom pugui rebre les seves dosis.





Finalment, les persones que tenen administrades almenys una dosi a Catalunya està ja en 5.598.424, el que representa més del 70% de la població. No obstant això, com va comentar Carmen Cabezas, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, la possibilitat d'arribar a la immunitat total del grup encara està lluny i no saben si es podrà aconseguir.