L'Observatori contra l'Homofòbia ha comptabilitzat 166 incidències a Catalunya des de principi d'any

@EP



L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha comptabilitzat fins al 20 d'agost 17 incidències a Catalunya, mentre que en tot el mes d'agost de l'any passat es van comptabilitzar 18.





El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha explicat a Europa Press que una incidència és "qualsevol fenomen que afecta una persona LGTBI per l'únic fet de ser-ho: una interpel·lació, una mala praxi, una pintada o una agressió física o verbal", entre altres.





Ha detallat que, de les 17 incidències d'aquest agost a Catalunya, 7 han estat agressions: 4 agressions verbals, 1 agressió física i 2 amenaces.





També ha destacat que des del mes de gener fins al 20 d'agost d'aquest any ja han estat 166 les incidències a Catalunya, mentre que de gener a agost de l'any passat van ser 134.





FUNCIONS



L'OCH és una entitat que es troba des del 2019 al centre LGTBI de Barcelona, un centre de gestió mixta entre l'Ajuntament de Barcelona i la plataforma LGTBI.cat, de la qual és part l'Observatori.





Rodríguez ha explicat que d'aquí a l'Observatori realitzen diferents funcions: hi ha l'àrea psicosocial, la principal funció és donar acompanyament a les víctimes, o l'oficina de denúncies, on hi ha professionals juristes que fan acompanyament jurídic a les víctimes i que es personen com a acusació particular quan és necessari.





També hi ha una àrea de voluntaris, on diverses persones, durant la pandèmia de la Covid-19, estan controlant dues línies específiques de WhatsApp, una per a dones lesbianes i bisexuals, i una altra específica del territori català per a qualsevol incident o dubte a Catalunya.





El president de l'OCH ha destacat l'àrea de comunicació, que compta amb alumnes de màsters de diferents universitats de Barcelona, el treball de suport a diversos ajuntaments amb la gestió jurídica, l'impacte polític o les trobades que realitzen amb altres observatoris on realitzen taules rodones --el pròxim està previst en 2023--.





REGISTRE



El coordinador de l'oficina de denúncies, Guillermo Ramírez, que també és professor de dret penal de la Universitat de Barcelona (UB), ha explicat que des del 2014 hi ha una aplicació on qualsevol persona pot fer una denúncia --tot i deixen clar que aquesta denúncia no és oficial-- i rebre assessorament psicosocial i jurídic.





"L'únic que han de fer és omplir les seves dades com el nom, l'edat, el lloc dels fets i què ha passat, reben una contestació automàtica des de l'Observatori, i nosaltres diàriament ho analitzem, ens posem en contacte amb la persona i mirem de donar-li l'acompanyament que necessita", ha afegit.





Han treballat en casos importants com el de la platja Somorrostro de Barcelona, on el 29 de maig quatre joves van agredir "brutalment" a quatre persones homosexuals, i tots els casos en què treballen els recullen amb diferents fitxes i carpetes on s'inclouen les denúncies oficials, els informes mèdics o altres documents.





"Les eines que dona l'Observatori són especialitzades i específiques, tenim molt clar que l'atenció a la víctima l'han de fer psicòlegs, i les qüestions jurídiques, juristes", ha puntualitzat Eugeni Rodríguez.





Ha expressat que "pot canviar la facilitat que té una persona per denunciar, però ara hi ha un context que possiblement fa que les persones LGTBI estiguin més cansades i denunciïn més, i també ha canviat que els agressors abans tenien vergonya però ara ja no".