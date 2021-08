Junqueras assegura que la taula de diàleg té sentit per avançar en el reconeixement internacional

@EP



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat la reunió de la taula de negociació entre Generalitat i Govern, prevista per a la tercera setmana de setembre, per avançar en el reconeixement de la comunitat internacional: "Té sentit seure, intentar negociar".





"La comunitat internacional així ens ho demana. Nosaltres ho vam intentar i ens esforcem, i si això no és possible, és responsabilitat d'un altre, en aquest cas, de l'Estat espanyol i els seus mecanismes repressius", ha precisat en declaracions a Rac 1 aquest diumenge. .





Junqueras, que ha afirmat que Catalunya no podrà assolir la independència sense el reconeixement internacional, ha remarcat que si els organismes internacionals "estan disposats a ajudar en alguna cosa, és a intentar ajudar en l'àmbit antirepressiu i en la negociació".





I tot i que ha defensat la taula de negociació per avançar cap a l'autodeterminació, ha reconegut que no serà un procés fàcil: "Som conscients que serà difícil perquè l'Estat espanyol no té gens d'interès a reconèixer la nostra independència. Ens l'hem de guanyar amb un referèndum, la participació de la gent i un procés que tingui reconeixement de la comunitat internacional".





PRESSUPOSTOS I AMPLIACIÓ DEL PRAT



D'altra banda, ha assegurat tenir l'esperança, confiança i desig, en les seves paraules, que el Parlament aprovi uns pressupostos de la Generalitat per 2022 i avançar en la sortida de la crisi derivada per la pandèmia: "Tirar endavant un país en les circumstàncies actuals sense pressupostos és més difícil que fer-ho amb".





Preguntat sobre el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, el líder republicà no s'ha mostrat en contra sempre que s'ajusti, diu, a les directives i els criteris de la Unió Europea, "que estan fets amb criteris de protecció ambiental", i ha assenyalat que el projecte ha de compatibilitzar el creixement econòmic i la preservació del medi ambient.





Ha demanat evitar "falsos dilemes, que són cridaners i donen grans titulars" per trobar grans consensos que impulsin projectes beneficiosos per al conjunt de la ciutadania a Catalunya, a més de coordinar Prat amb els aeroports de Girona i Reus (Tarragona), un altre dels grans reptes actuals del transport a Catalunya, segons ell.