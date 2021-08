Les comunitats autònomes que hagin patit incendis seran declarades "zones greument afectades"

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha avançat que en el Consell de Ministres del dimarts 24 d'agost es va declarar "zones greument afectades per emergència de Protecció Civil a totes i cadascuna de les comunitats autònomes que hagin patit incendis al llarg d'aquest estiu i un altre tipus de catàstrofes naturals".





"El compromís del Govern d'Espanya és total, i un cop mitigat l'incendi, el que hem de fer entre totes les administracions, el Govern d'Espanya el primer, és posar els recursos per recuperar la normalitat i, per tant, les oportunitats i el desenvolupament d'aquests meravellosos territoris que tenim al nostre país", ha postil·lat en una declaració institucional realitzada a la seva arribada a Sotalbo (Àvila) on va visitar les zones afectades per l'incendi de Navalacruz, que ha arrasat gairebé 22.000 hectàrees.





Sánchez, que ha estat acompanyat per la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, el conseller de Foment i Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el delegat de Govern, Javier Izquierdo, així com els alcaldes de les zones afectades, ha volgut traslladar el "compromís, empatia i solidaritat del Govern d'Espanya i del conjunt de les institucions públiques davant aquesta tragèdia", no només mediambiental, sinó també social.





El cap de l'Executiu central ha aprofundit en què els focs, com també altres catàstrofes naturals, que ha patit el país al llarg d'aquest any, i que també, ha apuntat, s'han vist en altres països d'Europa, comencen a ser ja una "tònica habitual" i, cada vegada, "amb una major cadència al llarg del temps i amb més conseqüències i major impacte sobre el territori", cosa que, ha incidit té "molt" a veure amb l'escalfament global de la planeta i amb el canvi climàtic.





"El foc i els incendis no només arrasen amb el nostre patrimoni natural, que això és molt important, també ho fan amb els nostres ecosistemes, amb la nostra rica biodiversitat. Espanya és un dels països més rics en biodiversitat del continent europeu. També, lògicament, arrasa amb una cosa molt important per als veïns de tot aquest territori i és el seu patrimoni, les seves llars, les seves cases, els seus llocs de treball, que són els conreus, les pastures per poder portar a la seva ramaderia. En definitiva, un esquinç no només des del punt de vista material, sinó també des del punt de vista emocional", ha continuat.





Al fil d'aquest argument, Sánchez ha volgut agrair el treball de tot l'operatiu en la lluita contra incendis, BRIFF, UME, Protecció Civil, voluntaris i també el "compromís" i la "solidaritat" de tots els veïns dels municipis limítrofs afectats per aquests incendis.





També ha destacat que, davant d'un "enemic comú", que no obeeix a una altra cosa sinó a les condicions climàtiques com són els incendis, el que, en les seves paraules, cal fer és treballar totes les institucions, tots els governs "de la mà". "La unitat és primordial, és principal i jo vull subratllar el bé que hem treballat, no solament amb el Govern de Castella i Lleó, també amb la Diputació i amb totes i cadascuna dels Governs autonòmics i institucions públiques afectades per catàstrofes naturals aquest últim any", ha continuat.





Per a Sánchez, la unitat, la coordinació, la cooperació i la col·laboració és "primordial" i alguna cosa que, a parer seu, els veïns dels municipis afectats "agraeixen" i "reconeixen" en les seves institucions.





Finalment, ha avançat que el compromís del Govern d'Espanya és "total" amb les zones afectades. "Un cop s'ha mitigat l'incendi, el que hem de fer és posar tots els recursos per recuperar aquest patrimoni natural i sense cap mena de dubte, també per a pal·liar almenys l'esquinç emocional que suposa la pèrdua de pastures, d'espais naturals, de llars, de bens materials que, lògicament, defineixen la vida de cada un de nosaltres", ha asseverat.





Per això ha anunciat que en aquest Consell de Ministres de dimarts que ve, 24 d'agost, el primer després de les vacances d'estiu, el que farà serà declarar com a zones greument afectades per emergència de Protecció Civil "a totes i cadascuna de les Comunitats autònomes que han patit incendis al llarg d'aquest estiu i un altre tipus de catàstrofes naturals".





Finalment, ha volgut fer una crida, perquè s'està en "moments d'extraordinari risc", a la prevenció per part de "tots els ciutadans". "L'incendi que s'evita, és l'incendi que tractem entre tots de prevenir i d'anticipar".