Antoni Trilla reconeix que és possible recuperar la normalitat encara que no s'arribi a la immunitat de grup

@EP





Trilla, el cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, ha reconegut en una entrevista a RAC-1 que és possible recuperar la normalitat, encara que no s'aconsegueixi arribar a la immunitat de grup. Això sí, les festes que s'estan produint actualment faran que els casos de covid entre els joves augmentin en les pròximes setmanes.





Aquest ascens en els contagis es veurà, sobretot, entre els menors de 40 anys, ja que són els que no tenen la pauta de vacunació completa o no han donat temps a què la vacuna compleixi amb la seva tasca. A més, ha reconegut que si tothom fes les coses bé, no hi hauria tants ensurts com hi ha actualment.





La part positiva del gran ritme de vacunació que hi ha a Catalunya és que si la gent s'ajunta a l'aire lliure, el risc és una mica menor. No obstant això, aquí entra en joc la variant delta que és molt més contagiosa i, per tant, pot infectar a més persones en un menor període de temps. De fet, una persona pot arribar a contagiar un o dos dies abans que apareguin els primers símptomes de la malaltia.





El toc de queda i la seva suspensió per part del TSJC segueix sent un dels temes més controvertits. En aquest sentit, Trilla creu que cal que hi hagi una comunicació completament oberta entre el Departament de Salut i els tribunals per trobar un punt mitjà entre drets i obligacions, ha comentat a RAC-1.





En la línia de Carmen Cabezas, Antoni Trilla també creu que serà pràcticament impossible aconseguir la immunitat de grup. A més, cal tenir en compte que la vacuna va anar perdent efectivitat, així que el que si que es pot aconseguir és posar-li les coses difícils al virus per rebaixar la pressió hospitalària.





Finalment, Trilla s'ha volgut referir als tractaments que hi ha actualment per la covid. A l'inici de la pandèmia, reconeix, els medicaments utilitzats no demostraven una gran eficàcia, però ara, amb els estudis, saben quins funcionen. No obstant això, també avisa que es necessiten medicines més potents i específics per poder lluitar contra el coronavirus.