Boris Johnson convoca els líders del G7 dimarts per parlar sobre la crisi de l'Afganistan

@EP





El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha convocat una reunió amb els líders del G7 dimarts que ve per parlar sobre la crisi de l'Afganistan i la situació que hi ha actualment amb la victòria dels talibans.





"És vital que la comunitat internacional treballi unida per garantir evacuacions segures, prevenir una crisi humanitària i donar suport al poble afganès per assegurar els èxits dels últims 20 anys", ha fet saber al seu compte de Twitter.



Pocs minuts després d'aquest tuit, la Casa Blanca ha comunicat que els líders discutiran la situació actual de l'Afganistan i els plans d'ajuda que es duran a terme per als refugiats afganesos. De fet, el Regne Unit li ha demanat als Estats Units que ampliï el termini a més enllà del 31 d'agost, ja que és impossible poder evacuar tot el món en aquest període de temps.





La cimera convocada per Boris Johnson no serà l'única de grans líders. L'Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva i l'Organització de Cooperació de Xangai també discutiran la situació actual de l'Afganistan amb la finalitat d'adoptar noves mesures.