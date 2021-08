El canvi climàtic segueix imparable; plou en una zona de Groenlàndia 70 anys després

@EP





Groenlàndia és una de les zones on mai plou. Les condicions d'altitud fan pràcticament impossible que es generin precipitacions, però el canvi climàtic està afectant de manera directa a moltes zones del món. El país és a 3.216 metres d'elevació i té temperatures constantment sota zero, així que no és lògic que plogui.





La pluja va durar diverses hores i va arribar a fondre un total de 872.000 quilòmetres quadrats. Només el 2012 i el 2021 s'han vist aquests episodis on el gel es fon a tanta superfície. L'explicació a això és que la temperatura global a Groenlàndia està augmentant entre 1 i 2 graus. Una quantitat que sembla insignificant, però que té conseqüències com les viscudes.





Per això, des que es tenen registres sobre les pluges, és la primera vegada que hi ha precipitacions a Groenlàndia. La zona afectada ha estat l'estació de Summit Camp, un lloc d'investigació. La realitat és que no va caure una mica d'aigua neu o va estar plovent durant alguns instants, sinó que va caure un xàfec torrencial que va acabar deixant 7.000 milions de tones de pluja sobre el gel de Groenlàndia.





EL CANVI CLIMÀTIC AFECTA EL DESGLAÇ





La pluja en una zona on mai havia plogut és una mostra més que el canvi climàtic està avançant molt ràpidament. Les temperatures a la zona de Groenlàndia durant els tres dies de pluja van ser 18 graus centígrads més alts del normal. A causa d'aquesta pujada tan alta de la temperatura es va poder observar que una gran part del gel de la zona de Groenlàndia començava a fondre.





Durant les dues últimes setmanes s'ha produït un altre desglaç. Això és un senyal molt clar de l'avanç que està tenint el canvi climàtic i que està progressant de manera imparable. Per això, la societat ha de prendre mesures per evitar que aquesta situació sigui encara pitjor, ja que és bastant complicat imaginar aquest desglaç sense el canvi climàtic com a raó principal.





De fet, els investigadors ja havien avisat mesos enrere de la situació crítica que existia a Groenlàndia. Una part significativa de la capa de gel estava arribant a un punt d'inflexió i el desglaç arribaria a ser inevitable encara que s'aturés completament l'escalfament global.





Groenlàndia està canviant al mateix ritme que la resta de món. Això fa que les capes de neu que es solen acumular durant l'hivern i es poden quedar durant milers d'anys, així que el gel no sol fondre amb l'arribada de l'estiu. Tanmateix, això és un nou avís del mal que fa l'escalfament global i el canvi climàtic al món.



Normalment, el gel que sol veure té un color blanc brillant i permet reflectir la llum del sol. No obstant això, el problema amb aquestes pluges torrencials és que el gel que s'ha format és més suau i d'un color més fosc així que això vol dir que absorbirà molt més la llum solar, el que pot provocar que hi hagi un major fos.





En cas que el gel de Groenlàndia arribar a fondre del tot, el nivell de la mar augmentaria en 6 metres, tot i que no és una cosa que els experts creguin que vagi a passar en un període curt de temps. Això sí, des del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic ha avisat que el nivell de la mar ja ha augmentat en 20 centímetres i que per al 2.100 el va augmentar sigui de 100 centímetres més.