Una dona afganesa dona a llum en plena evacuació

La situació tan crítica que s'està vivint a l'Afganistan també deixa històries humanes entranyables i altres no tant. En aquest cas, una dona de l'Afganistan estava embarassada i va donar a llum a una nena en un vol d'evacuació dels EUA mentre sortia de país afganès.





L'exèrcit de l'Aire dels Estats Units ha comunicat que la dona viatjava amb la família i que es va posar de part en ple vol. Com és lògic, amb la pressió i l'altitud que hi havia a la nau, la dona va tenir algunes complicacions. En aquest moment, el comandant va descendir perquè no hi hagués tanta pressió a la nau i això va ser clau per poder estabilitzar la nau.





Un cop el vol va arribar a destí, el part es va produir en terra, exactament a Alemanya. L'estat de salut de tots dos és bo i van ser traslladades a un hospital de la zona on va aterrar l'avió a Alemanya.