L'EMA podria aprovar la vacuna de Novavax a la tardor

Novavax podria ser la següent vacuna a entrar al mercat. Perquè això pugui succeir, l'empresa americana haurà de presentar tota la documentació necessària sobre la vacuna contra la covid-19, però no s'espera que es faci fins a l'octubre, així que això canviaria els plans de la Unió Europea.





L'empresa nord-americana i la Unió Europea han signat un contracte de compra de 200 milions de vacunes. No obstant això, les dades necessàries perquè s'aprovi encara no han estat enviats i això faria que l'Agència Europea del Medicament no pugui aprovar-la fins a finals de setembre com aviat.





Des de la UE esperen que sobre octubre aquesta vacuna ja estigui aquesta operativa i que no es produeixin nous retards. No obstant això, el futur segueix sent incert. Novavax va retardar el seu calendari per demanar autorització als Estats Units de la seva vacuna, el que va fer que la seva aparició pública es retardés fins a finals de 2021.





La Unió Europea ja ha comentat el que necessita Novavax per poder presentar la vacuna. El primer són diferents informes. Sobre l'anomenada química, fabricació i controls, cosa que porta retard perquè l'empresa americana va canviar l'estratègia que tenia de producció. Per això, la vacuna està en un punt complicat, ja que a hores d'ara és més complicat demostrar que la vacuna dels assajos és la mateixa que la utilitzada ara per a tota la població.





Amb tot això, Novavax i la Unió Europea tenen un preacord per rebre vacunes, però els problemes existents estan fent que tot es retardi i arribi més tard del que s'esperava. No obstant això, la Comissió Europea es continua mostrant optimista i creu que les primeres dosis arribaran durant l'últim trimestre de 2021.