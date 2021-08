Almenys 21 morts i 45 desapareguts per una inundació a Tennesse

Almenys 21 persones han mort i 45 més estan desaparegudes a causa d'una inundació aquest diumenge a l'estat nord-americà de Tennessee (Estats Units), segons ha explicat l'Agència de Gestió d'Emergències del Comtat d'Humphreys en un comunicat recollit per la cadena CNN.





En aquests moments els equips d'emergència i rescat segueixen treballant a la zona, i els funcionaris del comtat han sol·licitat la collaboració ciutadana per localitzar la resta de desapareguts, inclosos dos nens, tal com ha informat el Departament de Seguretat Pública de Waverly a les seves xarxes socials.





Conseqüències inundació @weatherchannel





"Estem demanant als residents que es mantinguin allunyats dels veïnats i les carreteres mentre es duen a terme els esforços de rescat", ha explicat el cap de seguretat pública de Waverly, Grant Gillespie.





Per la seva banda, el xèrif del comtat, Chris Davis, ha relatat en una cadena local filial de la CNN que la majoria dels desapareguts són residents d'una de les zones més afectades a causa d'un augment extraordinari del nivell de l'aigua.





Davis ha apuntat que entre els morts hi ha tant persones adultes com menors. "Van arribar i van treure un dels meus millors amics. Es va ofegar. És dur, però hem de seguir endavant", ha declarat, visiblement emocionat.





Els serveis d'emergència estatals estan ja en el lloc habilitant refugis temporals per a les persones afectades i s'ha imposat un toc de queda.





Els comtats afectats són els de Humphreys, Hickman, Houston i Dickson, ha informat l'Agència de Gestió d'Emergències de Tennessee, que ha alertat del risc d'intentar creuar els corrents d'aigua de les carreteres amb els vehicles.





La Guàrdia Nacional de Tennessee ha desplegat també 50 efectius i ha enviat un helicòpter Blackhawk al lloc, així com vehicles tàctics i tot terreny.





Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha publicat un missatge a les seves xarxes socials en el qual ha traslladat el seu suport i ànim als afectats, així com el seu condol per la pèrdua de vides a conseqüència d'aquestes "sobtades" inundacions.





"Enviament el meu més sentit condol per la tràgica pèrdua de vides a causa de les inundacions sobtades a Tennessee. Ens hem comunicat amb la comunitat i els oferim qualsevol ajuda que necessitin en aquest terrible moment", ha expressat el president.