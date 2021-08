Un locutor de ràdio que va crear una cançó per burlar-se de les vacunes mor per Covid-19

Un controvertit presentador de ràdio que va crear una cançó burlant-se de la vacunació contra el coronavirus va morir als 61 anys després de contraure el virus. La mort del conservador Phil Valentine va ser anunciada per la ràdio de Tennessee (Estats Units).





L'home va ser diagnosticat amb el virus al juliol i va publicar en Facebook: "Complint amb el meu deure patriòtic per la immunitat col·lectiva natural". També va fer broma dient que podria prendre un dia lliure de la feina "com a mesura de precaució".





Phil Valentine - SuperTalk 99.7 WTN







Valentine va qüestionar repetidament la importància de vacunar-se en el seu programa i va afirmar al desembre que les seves probabilitats de morir a causa del virus eren "probablement molt menys de l'u per cent".





Fins i tot va arribar a interpretar una cançó que va escriure anomenada Vaxman, una adaptació de la cançó Taxman dels Beatles. "Perquè sóc el Vaxman, sí, sóc el Vaxman. Si no t'agrada que torni, agraeix que no et subjecti", deia en la lletra.





La família de la víctima "va lamentar" la seva postura i va dir que encoratjaria a la gent a rebre la vacuna quan es recuperés. No obstant això, aquest moment mai va arribar.





L'ocupador de Valentine, SuperTalk 99.7 WTN, va confirmar la seva mort en un tuit dissabte, escrivint: "Ens entristeix informar que el nostre amfitrió i amic Phil Valentine ha mort".