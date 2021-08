La bombolla del lloguer creix a Barcelona: paga 1.300 euros per viure a un pis de 30 m2

La bombolla del lloguer a Barcelona creix i els que busquen pis cada vegada troben més ofertes que s'allunyen totalment de la realitat. En anteriors articles, en CatalunyaPress us hem mostrat pisos on ningú voldria entrar a viure per les seves condicions. Però avui toca mirar cap a un altre costat, cap a aquests allotjaments que sí que tenen bona pinta, però que tenen un preu totalment abusiu.





Un bon exemple és aquest àtic situat al carrer Compte Borrell : està net, ben decorat i disposa d'una bonica terrassa. Veient les fotografies, es tractaria d'un apartament ideal per a joves que busquin un primer habitatge que els permeti sortir de casa dels seus pares. Però no, aquest pis només ho podràs llogar si ets jove i d'un altre país on es pagui millor. A Espanya, amb un Salari Mínim Interprofessional de 950 euros, resulta complicat pagar 1.300 euros per un pis de 30 metres quadrats.





Oferta publicada en Habitaclia





La llista de lloguers amb preus abusius a la capital catalana no és curta. En aquest enllaç podeu veure un altre exemple d'allotjament que, encara que sigui bonic, té un preu bastant qüestionable: 1.100 euros per 20 metres quadrats, segons expliquen en el text que acompanya l'anunci.





Captura Idealista





Els dos pisos exposats en aquest article vulneren l'índex de referència dels preus de lloguer marcat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El pis de Compte Borrell, al mercat de Sant Antoni, té un preu de 43,33 euros el metre quadrat, pràcticament doblant l'índex de referència marcat per aquesta zona, que és de 22,49 euros el metre quadrat.













El pis situat a la Vila de Gràcia també se salta l'índex de referència marcat per la Generalitat: un apartament en aquesta zona hauria de tenir un preu de 29,51 euros per metre quadrat. Però els amos d'aquest pis, juntament amb la immobiliària, han decidit posar-lo a 44 euros el metre quadrat.





Per a què serveix la Llei de Lloguer si ningú la compleix?