Carme Forcadell aposta per la taula de diàleg i aconsella deixar la unilateralitat per "més endavant"

L'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, una de les condemnades de la causa del procés independentista de 2017 i després indultada pel Govern, ha apostat aquest dilluns per jugar la carta de la taula de diàleg per veure què proposa l'Estat per solucionar el conflicte polític , i ha demanat deixar la unilateralitat per "més endavant".





Així s'ha pronunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio, després que el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, defensés que l'independentisme no pot renunciar a la via unilateral per tenir una posició de força en la negociació amb l'Estat.





Carme Forcadell @ep





"Tinc cert interès per veure què ens proposa l'Estat com a solució al conflicte. Tinc certa curiositat per veure què passa. El tema de la unilateralitat, parlem d'això més endavant. A veure què passa amb la taula de diàleg, és el moment de la taula de diàleg ", ha sostingut.





Segons Forcadell, l'independentisme no pot renunciar a la bandera del diàleg, i creu que les circumstàncies de el moviment "no han canviat molt" en relació a octubre de 2017.





"Si fem el mateix, passaria el mateix. Cal fer alguna cosa diferent", ha reclamat l'expresidenta de Parlament, després de demanar de nou l'amnistia per poder trobar una solució al conflicte polític.





La també expresidenta de l'ANC ha assegurat que l'entitat va néixer amb l'objectiu principal de mobilitzar l'independentisme i unificar-, més enllà dels partits, i creu que els socis són els responsables de decidir el futur de l'organització.