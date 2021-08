Aquests són els 19 municipis catalans afectats per la pròrroga del toc de queda

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha mantingut aquest dilluns a 19 la llista de municipis en els quals decreta un confinament nocturn entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada durant una setmana més per frenar els contagis de coronavirus.





Els magistrats han deixat fora a les quatre capitals de les províncies catalanes i altres grans ciutats, com l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), malgrat que el Govern va proposar divendres aplicar el toc de queda en els municipis de més de 20.000 habitants amb un índex superior a 125 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els últims set dies, com aquests.





Joves bevent durant el toc de queda a Barcelona @ep





Així, els municipis afectats són:





ALCARRÀS.





AMPOSTA.





Arenys de Munt.





BADIA DEL VALLÈS.





BALAGUER.





BANYOLES.





CALAFELL.





CELRÀ.





CERVELLÓ.





GELIDA.





MANLLEU.





MARTORELL.





MONTBLANC.





MÓRA D'EBRE.





PALAFOLLS.





SALT.





SANT FELIU DE GUÍXOLS.





SARRIÀ DE TER.





TORROELLA DE MONTGRÍ.