Kabul 1987

Vaig estar a Kabul el juny de 1987. Es vivien les acaballes de la guerra freda i Gorbatxov intentava donar un tomb a el sistema soviètic amb la seva política de "perestroika" i "glasnost", obertura a occident, intent de rebaixar la tensió nuclear i desig de aconseguir, encara que fos amb setanta anys de retard, un règim comunista de rostre humà. Havia de sortejar moltes penoses herències rebudes dels seus antecessors en la secretaria general del PCUS, una d'elles, la intervenció en el vesper de l'Afganistan on l'URSS havia caigut en el parany de sostenir un règim suposadament afí. En aquest context, es tractava de donar suport a la via de reconciliació nacional que semblava promoure el llavors president afganès i secretari general de el Partit Democràtic Popular (llegiu Comunista) Mohamed Najibullah, "camarada Najib" com l'anomenava el "Kabul Times" i per publicitar aquest projecte l'Organització Internacional de periodistes que tenia la seva seu a Praga i reunia les entitats professionals dels països socialistes i de el tercer món, va organitzar un congrés de periodistes de països no alineats a què em va tocar assistir en representació d'una modesta entitat professional espanyola que havia estat convidada.





Volem des de Moscou en un incòmode aparell d'Aeroflot que, després d'una escala a Tashkent, ens va dipositar a Kabul. La capital afganesa està situada en una plana envoltada de muntanyes, de manera que els avions es veuen obligats a anar perdent alçada baixant en espiral. Els passatgers ens estàvem desvetllen quan vam veure per les finestretes una alegre policromia del que ens van semblar focs artificials. Amb l'experiència d'haver viscut molts anys els de Sant Bartomeu a Sitges, em van semblar l'anunci que arribàvem en els inicis de la festa major de Kabul. Però quan vam haver aterrat ens van desenganyar: no hi havia tal. Molt a contra, pocs mesos abans, els talibans, que llavors actuaven amb el suport dels Estats Units, disposaven de míssils stinger terra-aire, amb els que havien abatut un avió civil a la ciutat de Khost amb les conseqüències que són d'imaginar. Des de llavors i per evitar sobresalts, els soviètics, que controlaven tots els aeroports de país, cada vegada que es produïa un enlairament o aterratge llançaven milers de bengales que actuaven com a eines de confusió dels sensors tèrmics amb els que aquests míssils localitzaven els seus objectius.





Fotografia de Pablo Ignacio de Dalmases





Un cop a la capital afganesa, ens van allotjar en el millor hotel de la ciutat, el Intercontinental, de què no podíem sortir més que en grups organitzats, però mai pel nostre compte. Una tarda, cansats de la monotonia del congrés, el periodista portuguès Pedro Moura i jo vam aconseguir escapar-nos per expulsar els carrers, però el nostre periple va ser breu perquè la policia política ens va localitzar en un tres i no res, per cert, mentre estàvem comprant una catifa a Chicken Street, i ens va obligar educadament a tornar a l'hotel. Després ens van explicar que havia estat per la nostra seguretat. Qualsevol estrany podia ser confós per la població local amb un rus i en tal cas el més probable és que li esperés una ganivetada a la cantonada més propera.





Recordo que a Pere li va fer molta gràcia la visita que vam fer en comitiva a cert monument amb el qual els comunistes commemoraven la "revolució d'abril" que no era la dels clavells, sinó la que havien fet a l'Afganistan per deposar i executar a el cosí del rei, que havia deposat prèviament al seu parent.





El poc que vam veure Pere i jo per Kabul, amb les dones enfundades en burca pel carrer, ens va induir a col·legir que hi havia un abisme entre dos països impossible de conciliar: el dels comunistes, que intentaven modernitzar l'Afganistan i fins i tot d'harmonitzar aquell laberint de tribus i de religions i una realitat social absolutament inamovible. Jo, que mai havia estat comunista, vaig haver de reconèixer que aquells esforçats, i no per això menys violents idealistes, eren d'alguna manera l'única garantia d'un incert progrés en aquell racó de món deixat de la mà d'Al-lah.





El "camarada Najib, que havia presidit el nostre congrés, va resistir a el front de l'Estat tres anys més des de la retirada de les tropes soviètiques el 1989 i va tenir el privilegi de poder dimitir, encara que es va negar a fugir. Es va asilar a la seu local de l'ONU pensant que pel seu estatus diplomàtic era un lloc segur. Greu error: quan van arribar els talibans es van passar per l'arc de triomf la immunitat diplomàtica de l'edifici, van entrar i el van segrestar. No van perdre ni un minut a penjar-lo de la primera fanal que van trobar per arrossegar després el seu cos amb un camió pels carrers de Kabul.





La veritat, em va fer pena conèixer el trist final d'aquell home, metge de professió, que no era, en puritat, innocent, ja que havia estat vinculat als serveis secrets de el règim prosoviètic, el temible KHAD, però que hi havia, però , intentat desenvolupar una política de reconciliació nacional -i aconseguit fins i tot algun èxits parcials- però en la que segons sembla ningú creia. Va tractar fins i tot de protegir part de el patrimoni artístic de país amagant en una cambra secreta del palau presidencial amb pany i clau, el que va permetre posar-lo fora de perill d'iconoclàstia dels talibans (que van acabar amb els Budes de Bamiyan). L'últim president afganès no ha resistit ni 24 hores abans de tocar de 'pies en polvorosa' i no consta que hagi salvat ni la butaca del seu despatx.





Per cert, què s'haurà fet d'aquelles noies de la Facultat de Comunicació de Kabul, discretes i modoses que, vestides a l'occidental, van compartir amb tots els participants vinguts de mig món aquell congrés de periodistes de països no alineats?