Alerten de la presència no declarada de proteïnes de la llet al llom curat de la marca Beher

L'Agència Espanyola de Sanitat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent de el Ministeri de Consum, ha alertat de la presència de proteïna de la llet no declarada al llom curat de la marca Beher, procedent d'Espanya. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.





En un comunicat publicat a la seva xarxa d'alerta el 20 d'agost, l'Aesan adverteix que estan afectats tots els lots de totes les presentacions en què no s'indica la presència de proteïna de la llet en l'etiquetatge. El producte s'ha distribuït a nombrosos països i dins d'Espanya, al menys, a Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, Canàries, Catalunya, Ceuta, Castella La-Manxa, Cantàbria, Castella i Lleó, País Basc, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, la Rioja i Comunitat Valenciana.





Llom curat - FACUA





La Aesan ha tingut coneixement d'aquesta alerta mitjançant una notificació emesa per les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma de Castella i Lleó a través de el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). Així mateix, ha donat trasllat de la mateixa a totes les comunitats autònomes a través del SCIRI i als serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF), amb l'objecte que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.





Com a mesura de precaució, l'Aesan recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la proteïna de la llet que poguessin tenir el producte a casa seva, que s'abstinguin de consumir-lo. En qualsevol cas, l'Agència recorda que el consum d'aquest producte no implica cap risc per a la resta de consumidors.