Una parella que va perdre al seu fill per Covid-19 guanya dues vegades la loteria en dues setmanes

Una parella d'Essex, al Regne Unit, s'està planejant fer un 'gran memorial' per al seu difunt fill després de guanyar dues vegades la loteria en dues setmanes.





L'èxit agredolç de Susan Slater, de 74 anys, i el seu marit es va produir mesos després que el seu fill Steve morís amb coronavirus. La parella de 55 anys van guanyar 1.000 lliures (1.166 euros) en el sorteig de la loteria local. Quinze dies després, van trobar l'or i van guanyar un premi extraordinari de 30.000 lliures (35.000 euros).





Susan Slater - EP





La Sra. Slater va dir que els seus veïns a Canvey Island l'estan ajudant a planificar una celebració per commemorar el seu fill. 'Tindrem un gran memorial per a ell. Volem celebrar-ho adequadament. Molta gent m'està ajudant a fer-ho, som un grup molt unit. Només vull que tots vinguin i aixequin una copa per Steve ".





Recordant el moment en què va saber que havia guanyat el primer premi. "Enlloc de la meva imaginació vaig pensar que anava a tenir la sort de guanyar 30.000 lliures esterlines".





La parella es gastarà els diners del premi en unes merescudes vacances: "El meu marit i jo hem estat casats durant 55 anys aquest any i sempre ens encanten les vacances, de manera que aquesta serà molt especial. Ens encanta viatjar en creuer, per la qual cosa serà un creuer llarg i agradable ", assegura Susan Slater.





"Va ser un gran plaer portar-li aquesta sorpresa a Susan. Ha estat un any molt dur per a ella i la seva família i estic especialment content de poder portar-los a ella i als veïns que s'han unit a ells una mica de bones notícies ", han afirmat Matt Johnson, l'encarregat de la loteria local.