Un pastor intenta imitar Jesucrist enterrant-se per a ressuscitar el tercer dia i acaba morint

Volia ser diví, però va acabar morint com qualsevol. James Sakara, el pastor de l'església Sion, a Zàmbia, ha mort després d'intentar imitar Jesucrist. El religiós, amb només 22 anys, va demanar als seus veïns que l'enterressin viu a terra per demostrar-los les seves capacitats divines: volia ressuscitar el tercer dia, com Jesucrist.





La majoria dels membres de la congregació es van mostrar reticents a deixar que seguís endavant amb la idea, i molt menys a ajudar-lo, però finalment, tres homes van acceptar el repte de Sakara. A les 72 hores van procedir a desenterrar, veient que el jove no havia pogut complir la seva promesa.





Els seus feligresos van tractar de fer una sèrie d'exercicis espirituals per a ressuscitar-, però no van funcionar. Després de conèixer-el que ha passat, les autoritats locals han presentat càrrecs contra els tres homes que van enterrar a pastor, un es troba detingut i els altres dos estan actualment en crida i cerca per la policia.