Creen a Espanya la mascareta per a nens més segura de l'món

A menys d'un mes per a la tornada a l'escola, la cinquena onada i l'amenaça de les noves variants de coronavirus que han canviat el perfil del contagiat, posen el focus d'atenció en els més petits de la casa i en els joves.





Les mesures recomanades per a aquest curs seguiran sent la ventilació de les aules, el distanciament, la depuració de l'aire, els grups bombolla i l'ús de la mascareta. I és precisament en aquest últim punt on molts pares i professors tenen dubtes en relació amb la protecció dels nens.





"Volíem cobrir també les necessitats de protecció dels infants. Per això, des Bioinicia, al costat del CSIC, hem desenvolupat les màscares PROVEIL® KIDS, que s'adapten a la respirabilidad dels nens i compten amb ajust que imita el dels models EPI d'adults "explica José María Lagarón, investigador de l'CSIC.





José María Lagarón





La gran diferència d'aquestes màscares per a nens en relació a altres de mercat, és que aquest model compta amb un viricida d'origen mineral i apte per a ús alimentari, que inactiva el virus en un 98% en el termini de dues hores. Per això, s'ha convertit en la màscara més segura del món per als més petits.





"Aquest element viricida amb què compten les nostres màscares ha estat mesurat recentment per investigadors del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) Severo Ochoa amb assajos en el filtre, realitzats amb la soca humana de virus" assegura Lagarón "Pel que podem dir que la seva efectivitat és alta. a més que els seus components estan ja integrats en l'estructura del filtre, és grau farmacèutic i resulta completament innocu per a la salut ".





La mascareta per a nens compta amb una filtració davant aerosols superior a l 90% i bacteriana major al 99,88%, que és una protecció molt adequada perquè els pares i els professors puguin tenir la seguretat que els nens estan protegits durant tota la jornada , ja que la seva durada mitjana és de 8 hores.





També són desinfectables, pel que si no s'esgoten les 8 hores d'ús en una jornada, es poden polvoritzar per ambdós costats amb una dissolució hidroalcohòlica al 70%, deixar-les assecar una hora i poden tornar a usar-les.





NO HI HA MASCARETES FFP2 PER A NENS





Sí, encara que pugui sorprendre aquesta afirmació i puguem trobar aquest tipus de mascaretes fins a farmàcies, cap de les mascaretes a la venda sota l'etiqueta FFP2 per a nens ho és realment. Les màscares per a nens no poden denominar FFP2 o EPI. Això és degut a que són dispositius dissenyats per a la protecció d'adults professionals, persones que realitzen treballs en entorns laborals amb condicions saturades per partícules contaminants. Per això des Bioinicia s'ha optat per dissenyar una talla petita amb format EPI i característiques d'alta respirabilitat, equiparable a la protecció d'una mascareta quirúrgica IIR i certificada com higiènica segons la norma UNE 0064-2, per a més protecció.





Les màscares PROVEIL® KIDS es troben disponibles en tres talles diferents, de 3 a 6, de 6 a 9 anys i de 9 a 12 anys, compten amb un ajust tipus EPI d'adults, en forma de bec d'ànec i porten clip nasal en totes les talles per assegurar un ajust perfecte "a prova de jocs". Estan pensades per adaptar-se perfectament als seus petits rostres, sense deixar cap buit que permeti el pas d'aerosols fins infectius, el que permet que estiguin més protegits mentre corren o juguen, i el que evita també que durant els moments de major activitat hagin d'estar constantment ajustant-la o tocant-la.





UN ABANS I UN DESPRÉS EN EL MÓN DE LES MASCARETES





Aquestes màscares, amb propietats viricides, suposen un avanç únic en el món de les màscares. No només ofereixen la tranquil·litat que proporciona la seva alta capacitat de filtració i l'efectivitat del nou viricida, sinó que a més estan fabricades amb la revolucionària tecnologia de nanofibres, el que les fa molt més còmodes i lleugeres que les màscares tradicionals, perquè evacuen millor la calor , la humitat i el CO2.





La combinació d'aquestes propietats i el gran treball de recerca desenvolupat pels equips de recerca de Bioinicia i de l'CSIC converteixen aquestes mascaretes amb viricida en un producte espanyol únic en el mercat mundial.